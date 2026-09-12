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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı caminin yardım kutusundan para çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Kırıkkale’de yakalandı. Bozüyük’e getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 7 Eylül 2026 tarihinde Bozüyük’te bir caminin yardım kutusundan yaklaşık 8 bin TL nakit para çalınması üzerine Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü araştırmalar sonucunda şüphelinin 1993 doğumlu O.T. olduğu tespit edildi. Çalışmalar derinleştirildiğinde şüphelinin 8 Eylül’de Hz. Ali Camii, 9 Eylül’de ise Yeşilkent Camii’nin yardım kutularından da para çaldığı belirlendi. Böylece şüphelinin toplam 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

KIRIKKALE’DE YAKALANDI

Şüphelinin Bozüyük’ten ayrılarak Kırıkkale’ye gittiğinin belirlenmesi üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı. O.T., Kırıkkale’de polis ekiplerince yakalandıktan sonra Bozüyük’e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.