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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği gerekçesiyle durdurulan sürücünün 2,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 294 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’e bağlı Aşağı Armutlu Köyü civarında seyir halinde olan 06 C** 2** plakalı aracın yolda sağa sola manevralar yaptığını fark eden trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü M.K.’ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 2,01 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtilen sürücüye 294 bin TL idari para cezası uygulanırken, M.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sürücü adli makamlara sevk edildi.