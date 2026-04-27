Olay, Yeşilkent Mahallesi Çevreyolu Yeşilkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen aracın ani fren yapması sonucu duramayarak arkadan çarptı.

5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan toplam 5 kişiye ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kontrol amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle çevreyolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.