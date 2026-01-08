Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi’nde yapımına başlanacak proje ile ilçeye yeni bir ilkokul kazandırılacak.

Yapımına başlanacak olan 24 derslikli ilkokulun, 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza modern, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunacak olan okulumuzun; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.