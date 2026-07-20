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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük-Bilecik karayolunda meydana geldi. M.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan M.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.