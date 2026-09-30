Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük Vitraspor Futbol Yaz Okulu’nu başarıyla tamamlayan sporcular, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Farklı yaş gruplarından kız ve erkek futbolcuların katıldığı yaz okulunun sertifika törenine Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Çaldemir, Eczacıbaşı Vitra Fabrika Direktörü Vedat Sarıgöl ve Çimse-İş Sendikası Başkanı Osman Vedat Taylan katıldı.
Programda futbol yaz okulunu tamamlayan sporculara sertifikaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuklarla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Çaldemir de sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların sporla buluşmasına ve ilçede sporun gelişmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Eczacıbaşı Grubu’na teşekkür edildi.