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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bozüyük Vitraspor Futbol Yaz Okulu’nu başarıyla tamamlayan sporcular, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

‎Farklı yaş gruplarından kız ve erkek futbolcuların katıldığı yaz okulunun sertifika törenine Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Çaldemir, Eczacıbaşı Vitra Fabrika Direktörü Vedat Sarıgöl ve Çimse-İş Sendikası Başkanı Osman Vedat Taylan katıldı.

‎Programda futbol yaz okulunu tamamlayan sporculara sertifikaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuklarla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Çaldemir de sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

‎Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların sporla buluşmasına ve ilçede sporun gelişmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Eczacıbaşı Grubu’na teşekkür edildi.