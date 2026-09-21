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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yenilenen meclis, konferans ve sosyal tesis alanları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bozüyük TSO hizmet binasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında yeni hizmet alanlarına “Osman Tekeli Meclis Salonu”, “Habib Esel Konferans Salonu” ve “Sadi Çamlı Sosyal Tesisi” isimleri verildi.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, il ve ilçe protokolü, oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler yenilenen alanları gezerek incelemelerde bulundu. Programda ayrıca Bozüyük TSO tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verildi.

Modern tasarım, teknolojik altyapı ve yeni donanımlarla hizmete sunulan alanların; meclis ve komite toplantılarının yanı sıra konferans, seminer, eğitim, istişare toplantıları ve çeşitli sosyal organizasyonlarda kullanılması planlanıyor.

Yeni hizmet alanlarıyla Bozüyük TSO’nun fiziki ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi, oda üyeleri ve iş dünyasına daha modern ve işlevsel hizmet sunulması hedefleniyor.