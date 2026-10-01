Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) 2022–2026 çalışma döneminin 200. ve son Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

‎

‎Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Oda Organ Seçimleri öncesindeki hazırlıklar ele alındı. Seçim sürecinde izlenecek yol haritası ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

‎

‎Toplantıda ayrıca 2022–2026 döneminde Bozüyük iş dünyası ve oda üyelerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, dört yıllık görev süreci de ele alındı.

‎

‎Başkan Veli Çelik, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Dört yıl boyunca Odamız ve üyelerimiz için büyük bir özveriyle çalıştık. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda emeği, katkısı ve desteği bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‎

‎2022–2026 döneminin son Yönetim Kurulu Toplantısı, gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.