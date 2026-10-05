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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen organ ve meslek komitesi seçimlerinin ardından yayımladığı mesajla seçim sürecine katılan üyelere ve görev alanlara teşekkür etti.

Seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, elde edilen sonucu önemli bulduklarını ancak temel hedeflerinin Bozüyük iş dünyasına hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Çelik açıklamasında, “Seçimi güzel bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Elbette elde ettiğimiz sonuç bizler için son derece kıymetlidir. Ancak özellikle ifade etmek isterim ki bizim için asıl başarı, seçim kazanmanın ötesinde Bozüyük’ün ticaretine değer katmak, üyelerimize hizmet etmek ve ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Seçimlere katılarak oy kullanan üyelere teşekkür eden Çelik, çeşitli nedenlerle sandığa gelemeyen ancak desteklerini ileten üyelere, dostlarına ve sevenlerine de teşekkürlerini sundu.

Seçim sürecinde görev yapan kurum ve personele de değinen Çelik, “Seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasında görev alan emniyet teşkilatımıza, seçim kurulu yetkililerine ve personeline, basın mensuplarımıza, özveriyle görev yapan oda personelimize ve anlayışlarıyla bizlere destek olan oda komşularımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çelik mesajını, “Bu süreçte emeği, desteği ve gönlü olan herkese, şahsım ve 53 meslek komitesi üyemiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle tamamladı.