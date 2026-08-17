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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yenilenen Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç ve Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ise Odanın son dönem faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Bozüyük’e İŞKUR İş Merkezi kazandırılması, Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili yürütülen çalışmalar ile gündemdeki diğer konular değerlendirildi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasının mevcut mali yapısına ilişkin detaylı bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek Meclis üyelerinin değerlendirme ve önerileri alındı; karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BOZÜYÜK TSO’DAN VEFA ÖRNEĞİ

Tadilat çalışmalarıyla birlikte yenilenen Meclis Salonuna, Odanın kurucu meclis başkanı merhum Osman Tekeli’nin ismi verildi. Ayrıca konferans salonuna, Odanın eski yönetim kurulu başkanlarından merhum Habib Esel’in ismi verilerek vefa örneği gösterildi.

YENİLENEN HİZMET BİNASI GEZİLDİ

Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte tadilat çalışmaları tamamlanan hizmet binasını gezdi.

Yapılan yenileme ve düzenlemeler hakkında üyeleri bilgilendiren Çelik, çalışmaların Oda üyelerine daha modern, verimli ve nitelikli bir ortamda hizmet sunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.