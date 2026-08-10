Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Bozüyük-Söğüt yolunun Alibeydüzü mevkiinde kontrolden çıkarak kayan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, R.Y. yönetimindeki 11 A** 5** plakalı motosiklet, Alibeydüzü mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Motosikletin kaymasıyla meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü R.Y. yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.