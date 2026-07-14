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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki kıraathane ve kafelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara; evden hırsızlık, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve farklı dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ekipler, suçun önlenmesinde vatandaşların bilinçli ve duyarlı olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından benzer bilgilendirme çalışmalarının vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız sürdürüleceği belirtildi.