Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesi Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 44 yaşındaki Alper Uysal, Eskişehir'deki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozüyük eğitim camiasını yasa boğan acı olay Eskişehir’de meydana geldi. Bozüyük Öğretmenevi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki Alper Uysal'dan sabah saatlerinde haber alamayan mesai arkadaşları endişelenerek ikamet ettiği adrese gitti.
Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri eve girdi. İçeri giren ekipler, Alper Uysal’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Uysal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Uysal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.