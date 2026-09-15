Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’e iadeyi ziyarette bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Helvacı ile İl Müdürü Şimşek bir araya geldi. Görüşmede eğitim alanındaki çalışmaların yanı sıra 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisini iletti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.