Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te seyir halindeki otomobilin mıcırlı zeminde kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bozüyük-İnönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. yönetimindeki 10 AEJ ** plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ tekerinin mıcır zemine denk gelmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkarak sağ taraftaki tarlaya savrulan otomobil takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralanırken, sürücü İ.D. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.