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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 F** 0**, 38 D* 4**, 34 J 87** ve 16 J** 7* plakalı araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 38 D* 4** plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevim İ. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.