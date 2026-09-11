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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinden eğitim alanında önemli bir başarı geldi. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, “Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz” Yenilikçi Modeller Yarışması’nda 270 başvuru arasından Türkiye birincisi oldu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen EPALE 2025-2026 Projesi Uluslararası Konferansı, 8-9 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. “Nitelikli İşler ve Yaşam için Beceriler” temasıyla düzenlenen konferansta yetişkin eğitimi alanındaki iyi uygulamalar, yenilikçi çalışmalar ve geleceğin öğrenme modelleri ele alındı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz” Yenilikçi Modeller Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini buldu.

270 PROJE ARASINDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Türkiye genelinden 270 başvurunun yapıldığı yarışmada Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan “Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü” projesi Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Türkiye birinciliği ödülünü Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi adına Kurum Müdürü Evren Canyılmaz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Hacı Ali Okur’dan teslim aldı.

DOĞA, TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKÂ AYNI PROJEDE

Türkiye birinciliğini getiren projeyle geleneksel halk eğitimi merkezi anlayışının doğa, teknoloji ve yapay zekâyla bütünleştirildiği yeni nesil bir yaşam boyu öğrenme kampüsüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projede doğayla bütünleşen öğrenme ortamlarının yanı sıra yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji, akıllı tarım uygulamaları, kuşaklar arası öğrenme ve tersine mentorluk, dijital ikiz kampüs, mobil eğitim ve sanal gerçeklik (VR) destekli erişilebilir öğrenme gibi uygulamalar yer alıyor.

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara ve özel gereksinimli bireylere kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşması planlanan projede, yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının doğa ve teknolojiyle buluşturulması amaçlanıyor.

75 BİN TL DEĞERİNDE ÖDÜL

Yarışmayı Türkiye birincisi olarak tamamlayan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’ne ayrıca 75 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de elde edilen başarı dolayısıyla Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi yönetici ve öğretmenleri, çalışanları, kursiyerleri ve projeye katkı sağlayan paydaşları tebrik etti.