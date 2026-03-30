Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan hidrantlar çalışır durumda kalmaları için İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın güvenliği altyapısının çalışır durumda kalması için hayati önem taşıyan ilçe genelindeki hidrantlar, olası yangın durumlarında etkin müdahale sağlamak, su basıncını test etmek ve arızalı ekipmanları onarmak amacıyla kontrol ediliyor.

Arızalı veya bakıma muhtaç hidrantlar tespit edilerek onarılıyor yada yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca eksik görülen mahalle ve sokaklar tespit edilerek eksiklikler gideriliyor.