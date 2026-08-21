Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Ahmet Özer hayatını kaybetti.
Kaza, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özer yönetimindeki 26 B* 4** plakalı kamyonet, aynı yönde önünde seyreden 34 T* 40** plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Ahmet Özer araç içerisinde sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.