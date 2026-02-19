Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Ramazan ayı öncesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçe genelindeki camilerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile camilerin halıları süpürülürken, camlar siliniyor. Ayrıca ayakkabılıklar ve abdesthanelerde de detaylı temizlik çalışması yapılıyor.

Bozüyük Belediyesinden çalışmalar ile ilgili olarak, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.” denildi.