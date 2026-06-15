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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediyesinin enerji maliyetini azaltacak önemli projede imzalar atıldı.

Bozüyük (Bilecik) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi sözleşmesi Bozüyük Belediyesi ile Proyap Enerji Nakliyat İnşaat Anonim Şirketi arasında imzalandı.

Proje ile Belediyenin elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek Belediyenin elektrik tüketim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.