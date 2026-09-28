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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Belediyesi, belediyeye ait spor salonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeni dönem kayıtlarının başlayacağını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre spor salonlarına kayıtlar 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular Metristepe Kültür Merkezi’nde alınacak. Spor salonlarından yararlanmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bozüyük Belediyesi ayrıca kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu belirterek başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlara duyuruda bulundu.