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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bozüyük Belediyesi’nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında projenin mevcut durumu ve izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantının ardından teknik heyet proje sahasında incelemelerde bulundu.

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‎Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ankara Proyap Enerji Mühendislik Hizmetleri, CA Mühendislik, Ankara İller Bankası Üstyapı Genel Müdürlüğü, Eskişehir İller Bankası, Bozüyük Pumrep GES temsilcileri ve belediyenin teknik ekibinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin teknik detayları, yürütülen çalışmalar ve planlanan süreç kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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‎Toplantının ardından teknik heyet, GES proje sahasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projenin ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

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‎Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çevre dostu, sürdürülebilir ve enerji verimliliğini artıracak yatırımları hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.