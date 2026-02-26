Kaygılaroğlu, değişimin bir tercih değil, zorunlulukla başladığını ifade etti. İstediği rolleri alamamanın ve kariyerinde ilerleyememenin kendisini harekete geçirdiğini belirten oyuncu, sürecin ilk adımını yürüyüş yaparak attığını söyledi.
'Bozo’ mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı
Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında hayatının en zorlu dönemlerinden birini ilk kez bu kadar açık anlattı. Bir zamanlar 140 kiloya kadar çıktığını söyleyen oyuncu, kilo verme sürecinin sadece bedensel değil, ruhsal bir mücadele olduğunu vurguladı.Derleyen: Hande Karacan
Ardından bir diyetisyenle çalışmaya başladığını ve verilen programa harfiyen uyduğunu dile getirdi. “Ne söylendiyse aynen yaptım. Ne eksik ne fazla… Günlük su miktarından yürüyüş süresine, hatta leblebi hakkıma kadar plana sadık kaldım. İki yılın sonunda istediğim noktaya ulaştım” sözleriyle disiplininin altını çizdi.
Fiziksel değişimin arkasında psikolojik bir kırılma olduğunu da saklamayan oyuncu, fazla kilolu olduğu dönemde mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadığını açıkladı.
Kilo verdikçe aynadaki görüntüsünden daha fazla memnun olduğunu belirten Kaygılaroğlu, beğenilmenin ve giydiklerinin yakışmasının motivasyonunu artırdığını söyledi. “İnsan o hissi yakalayınca bırakmak istemiyor” dedi.
Her şeyin göründüğü kadar kusursuz olmadığını da sözlerine ekledi. “Yakışıklı adam” olarak anılmaya başladıktan sonra şöhretin ve başarının getirdiği baskıyla depresif dönemler geçirdiğini ifade eden oyuncu, bu süreçte yeniden kilo aldığını anlattı.
Kendisini toparlamasının ise bir yüzleşmeyle mümkün olduğunu belirtti: “Bir noktada durup kendime ‘Bu böyle gitmez, sorunları çöz ve hayatına devam et’ dedim.”
Bugünlerde disiplinli bir yaşam tarzı benimsediğini söyleyen Kaygılaroğlu, sabah saat 6’da kalkarak yürüyüş ve antrenman yaptığını belirtti. Sağlıklı yaşam konusundaki kararlılığını çevresine de yansıttığını ifade eden oyuncu, arkadaşlarını da spor ve dengeli beslenme konusunda teşvik ettiğini söyledi. En büyük hedefinin ise sağlıklı ve güçlü bir şekilde yaş almak olduğunu dile getirdi.