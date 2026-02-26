'Bozo’ mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

Bugünlerde disiplinli bir yaşam tarzı benimsediğini söyleyen Kaygılaroğlu, sabah saat 6’da kalkarak yürüyüş ve antrenman yaptığını belirtti. Sağlıklı yaşam konusundaki kararlılığını çevresine de yansıttığını ifade eden oyuncu, arkadaşlarını da spor ve dengeli beslenme konusunda teşvik ettiğini söyledi. En büyük hedefinin ise sağlıklı ve güçlü bir şekilde yaş almak olduğunu dile getirdi.