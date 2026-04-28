Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, “Kırsalda Bereket Koyunculuğa Destek” projesi kapsamında düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı Kursu tamamlandı. Eğitim programını başarıyla bitiren 87 üretici, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

ÜRETİCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bozkurt Halkeğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Sürü Yönetimi Elemanı Kursu başarıyla sona erdi. Kurs, küçükbaş hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Yetkililer, eğitim programının aynı zamanda “Kırsalda Bereket Koyunculuğa Destek” projesine başvuran yetiştiricilere avantaj sağlamayı hedeflediğini belirtti.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği kurs programına çok sayıda yetiştirici katıldı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 87 üretici, sertifika almaya hak kazandı.

Sertifikalar; İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü’nün katılımıyla düzenlenen törenle kursiyerlere takdim edildi.

VERİMLİLİK HEDEFLENİYOR

Yetkililer, verilen eğitimlerle birlikte bölgede hayvancılıkta verimliliğin artırılmasının ve bilinçli üretim anlayışının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Sürü yönetimi, hayvan sağlığı, bakım süreçleri ve işletme yönetimi gibi alanlarda verilen eğitimlerin, üreticilere sahada önemli katkı sunması bekleniyor.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Bozkurt ilçesinde hayvancılık sektörüne yönelik sürdürülen eğitim ve destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, kırsal kalkınmayı güçlendirecek benzer çalışmalarla üreticilere destek sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.