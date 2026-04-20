Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde yaklaşık 50 dekarlık alanda ekimi yapılan lale tarlası, bu yıl da doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını ağırlayacak.
Bozkırın ortasında renk cümbüşü: Bu yıl tam 250 bin kişi bekleniyor
Karaman'da her sene görsel şölene sahne olan lale tarlası kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanırken, bu yıl 250 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
18 Nisan Cumartesi günü itibarıyla ziyarete açılması planlanan lale tarlasında hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki park ve bahçeleri süsleyen lalelerin yetiştiği alan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret edebildiği lale tarlasını, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi durumunda 250 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Özellikle hafta sonları yoğun ilginin yaşandığı tarlada, farklı renklerdeki laleler eşsiz görüntüler oluşturuyor.
Mersin'den ailesiyle birlikte lale tarlasını görmeye gelen Ayşenur Gök, yeni yaşını çiçekler arasında kutladığını belirterek, "Doğum günüm olduğu için buraya geldik. Biraz erken bir ziyaret oldu ama çok güzel duygular içerisindeyim. Eşim bana doğum günü sürprizi yaptı. 29 yaşıma girdim ve buraya ilk defa geldim. Laleleri çok sevdiğim için burayı tercih ettik" dedi.