Kaynak: İHA

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla avlanmak için daldıktan sonra kaybolan Uğur Savaş 4 gündür aranıyor.

Bursa’dan ailesiyle birlikte Bozcaada’ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş (46), 12 Ağustos saat 05.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Savaş, zıpkınla avlanmak için Sulubahçe açıklarına gitti. Savaş, suya daldıktan sonra bir daha çıkmadı. Sudan çıkamayınca yanındaki arkadaşı durumu saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir’den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale’den Bozcaada’ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemiz Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etmektedir. Arama faaliyetleri; Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, jandarma, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdürülmektedir. Denizlerimizde etkili olan fırtınaya rağmen vatandaşımızın bulunması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdüren tüm personelimize, görev alan ekiplerimize ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.