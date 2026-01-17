Bozcaada’da karaya oturan 249 metre uzunluğundaki QENDIL isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kurtarma çalışmaları Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Gemi Kurtaran, Kurtarma-16 ve Kurtarma-17 römorkörlerinin yanı sıra KEGM-6 ve KEGM-8 botlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyon, kurtarma uzmanlarının koordinasyonunda yürütüldü.

Yapılan çalışmaların ardından tanker güvenli şekilde yüzdürülerek seyrine devam edebilecek duruma getirildi.