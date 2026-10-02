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Kaynak: AA

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim'de yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, gerçekleştirilecek seferlere ilişkin açıklama yaptı.

KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA YAPILACAK SEFERLER

Açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00'de sefer düzenlenecek.

Gökçeada'dan Kabatepe yönüne ise saat 11.00 ve 15.00'te feribot seferleri gerçekleştirilecek.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA SEFER SAATLERİ

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00'te sefer yapılacak.

Bozcaada'dan hareket edecek feribotlar ise saat 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00'de yola çıkacak.

DİĞER SEFERLER İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ, açıklanan seferler dışında tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.