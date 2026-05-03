Bozcaada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma gününe denk gelmesiyle oluşan 3 günlük tatilde yoğun ilgi gördü.

Kuzey Ege’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ada, kısa tatilde ziyaretçi akınına uğradı.

KONAKLAMA YÜZDE 70, YEME-İÇME YÜZDE 100

Yaklaşık 4 bin kişilik resmi konaklama kapasitesine sahip olan Bozcaada’da doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı.

Restoran ve kafelerde ise doluluk yüzde 100’e çıktı. Kapalı alanlarda yer bulamayan ziyaretçiler için işletmeler sokaklara ısıtıcılar kurarak hizmet verdi.

GÜN BOYU GEZİ, AKŞAM LEZZET TURLARI

Tatilciler gündüz saatlerinde adanın dar sokaklarını, tarihi yapıları ve bakir koylarını gezdi.

Akşam saatlerinde ise deniz ürünleri başta olmak üzere yerel lezzetlere yoğun ilgi gösterildi.

“SEZON AÇILDI” MESAJI

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil, 1 Mayıs itibarıyla sezonun başladığını belirterek, soğuk havaya rağmen yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade etti.

Konaklama işletmecisi Yasin Özcan da tatilin beklentilerin üzerinde geçtiğini ve özellikle büyükşehirlerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

ULAŞIMDA EK SEFERLER DEVREYE GİRDİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., artan yoğunluk nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında ek seferler düzenledi.

Bu sayede tatil süresince ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçildi.

Bozcaada’da yaşanan bu hareketlilik, yaz sezonu öncesinde turizmde güçlü bir başlangıcın sinyali olarak değerlendiriliyor.