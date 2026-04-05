Bursa siyaseti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine gelecek isim için meclis aritmetiği AK Parti'yi işaret ederken, perde arkasındaki "partiye katılım" pazarlıkları ve "veto" krizleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

BOZBEY'İN AK PARTİ'YE GEÇİŞİNİ OKTAY YILMAZ MI ENGELLEDİ?

Kulislerde aylardır konuşulan, "Bozbey AK Parti’ye geçecek" iddialarının neden hayata geçmediği, tutuklama kararı sonrası netlik kazandı. Edindiğim bilgilere göre; Mustafa Bozbey, hakkındaki soruşturmaların derinleşmesi ve aldığı duyumlar üzerine AK Parti saflarına katılmak için temaslarda bulunduğu yönünde.

Ancak bu geçişin önündeki en büyük engel, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ve bir sonraki dönem için Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz oldu. Yılmaz’ın, "siyasi etik ve partinin geleceği" vurgusu yaparak bu katılımın önüne geçtiği, teşkilatın da bu duruşa tam destek verdiği belirtiliyor. Şimdi ise meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti’de, Bozbey'in koltuğuna oturacak en güçlü aday yine Oktay Yılmaz.

AK PARTİLİ ÜYELER KARARINI VERDİ: BAŞKANVEKİLİ YILMAZ

Mustafa Bozbey’in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 gün içinde toplanarak yeni başkanı seçmesi gerekiyor. Mevcut yasalar uyarınca bu makama sadece meclis üyeleri aday olabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hem ilçe belediye başkanı sıfatıyla meclisin doğal üyesi olması hem de AK Parti grubunun tam desteğini alması sebebiyle bu koltuk için en güçlü aday konumunda bulunuyor. AK Parti il teşkilatının toplantılarında genel çoğunluğun Oktay Yılmaz’ı desteklemesi kararı da çoktan verildi.

MASAK RAPORLARI VE 67 EYLEM DOSYAYI KABARTIYOR

Gelelim Bozbey’in ailece gözaltına alınıp tutuklanması ve görevden alınmasına sebep olayların seyrine. Soruşturmanın sadece bir iddiadan ibaret olmadığı, Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in X platformundan paylaştığı verilerle de bir kez daha tescillendi.

Dosyada; telefon dinlemeleri, HTS kayıtları, paravan şirketler üzerinden yapılan tapu transferleri ve emsal artışlarına dair bakanlık raporları yer alıyor. Henüz başlangıç aşamasında 67 farklı suç eyleminin tespit edildiği soruşturmada, MASAK raporlarının finansal trafiği tüm detaylarıyla ortaya koyduğu ifade ediliyor. Özellikle "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin ifadeleriyle dosyanın İstanbul’daki İBB dosyasına benzer "örgüt" dosyaları gibi genişlemesi bekleniyor.

CHP BURSA'DA B PLANSIZ YAKALANDI

Bozbey’in tutuklanması, CHP Bursa teşkilatında tam bir şok etkisi yarattı. Uzun süredir "siyasi baskı" söylemiyle süreci yönetmeye çalışan CHP yönetiminin, somut MASAK raporları ve 67 eylemlik ağır dosya karşısında bir "B planı" olmadığı görülüyor. Zira Bozbey dosyası yalnızca bir başsavcı ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin ifadelerinden oluşmuyor. Ortada MASAK raporu ve dinleme kayıtları da bulunuyor. Türkiye’de güvenilir olabilecek iki kurumdan biri MASAK diğerininse Sayıştay olduğu düşünüldüğünde Bozbey’i zor günlerin beklediğini söylemek güç olmaz.

Meclis seçimlerinde ise Oktay Yılmaz isminin konsolide olması, CHP'nin Bursa’daki yönetim gücünü tamamen kaybetmesi anlamına geliyor. Kulislerde, CHP’nin bu denli kapsamlı bir operasyona hazırlıksız yakalanmasının parti içinde de yeni bir tartışma dalgası başlatacağı konuşuluyor.

47 YIL SONRA GELEN ZAFER HEZİMETLE SONUÇLANDI

Ana muhalefet partisi için 47 sonra gelen Bursa seçim zaferi üzücü bir hezimetle son bulmuş görünüyor. Yasalar ne derse desin hem bir gazeteci hem de hukukun üstünlüğüne inanan biri olarak şunu söylemek gerekir; Kaçma şüphesi bulunmayan ve bir şehri yöneten kişilerin sorumlulukları gereği tutuksuz yargılama önceliğinde olmaları gerekir. Bu hem muhalif seçmende hukuka güveni, hem de iktidarı belediyelere ‘çökme’ suçlamasından kurtaracak yegane şeydir…