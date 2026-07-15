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Kaynak: AA / İHA

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ilçe merkezine inen bozayı, akşam saatlerinde sokaklarda dolaştıktan sonra bir çocuk parkında uzanarak dinlendi. İlginç anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇOCUK PARKINDA UZANIP DİNLENDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçe merkezinde yaşandı. Yerleşim alanına kadar inen bozayı, sokaklarda dolaştıktan sonra bir çocuk parkına girerek bir süre parkta yattı.

Ayıyı fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Parkta bir süre kalan bozayı daha sonra ayağa kalkarak ilçe merkezinde dolaşmayı sürdürdü. Bozayı, bir süre sonra gözden kaybolurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.