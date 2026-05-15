BBC, dünya genelindeki boy uzunluklarını mercek altına alan bir veri seti paylaştı. Genetik faktörlerin yanı sıra beslenme ve yaşam koşullarının da etkilediği boy ortalamalarında en alt sıralarda yer alan ülkeler listelendi.

Zirvede Doğu Timor Var

Verilere göre, dünyanın en kısa boylu nüfusuna sahip ülkesi 159.79 cm ortalamasıyla Doğu Timor oldu. Doğu Timor’u milimetrik bir farkla, 159.89 cm ortalamaya sahip olan Yemen takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 160.52 cm ile Lagos (Nijerya bölgesi/şehri bazlı veri) yer alıyor.

Afrika ve Asya Ülkeleri Ağırlıkta

Listenin devamında ağırlıklı olarak Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri dikkat çekiyor. Madagaskar, Malavi ve Nepal gibi ülkeler 161-162 cm bandında sıralanırken; listenin 10. sırasındaki Moritanya, 163.28 cm’lik ortalamasıyla en kısa ülkeler grubunun son temsilcisi oldu.

BBC verilerine göre günümüzdeki en kısa boy ortalamaları şu şekilde sıralanıyor:

1. Doğu Timor: 159.79 cm

2. Yemen: 159.89 cm

3. Lagos: 160.52 cm

4. Madagaskar: 161.55 cm

5. Malavi: 162.23 cm

6. Nepal: 162.32 cm

7. Ruanda: 162.68 cm

8. Marshall Adaları: 162.81 cm

9. Filipinler: 163.23 cm

10. Moritanya: 163.28 cm