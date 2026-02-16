Adana Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü 1. sınıf öğrencisi Yasmin Çetin, PL2–PL3 kategorisi 40 cm parkurunda hatasız bir performans sergileyerek birinciliğe ulaştı. Yaşına göre gösterdiği profesyonel duruş, izleyicilerden ve jüri üyelerinden tam not aldı.

5,5 YAŞINDA BAŞLAYAN DİSİPLİNLİ YOLCULUK

2019 doğumlu Yasmin’in başarısının ardında yaklaşık 1,5 yıllık planlı ve istikrarlı bir çalışma süreci bulunuyor. Henüz 5,5 yaşındayken özel antrenörüyle çalışmaya başlayan Yasmin, erken yaşta biniciliğin temel unsurları olan denge, odaklanma ve atla uyum konularında dikkat çekici bir gelişim gösterdi.

ÇOK YÖNLÜ SPORCU PROFİLİ

Yasmin Çetin yalnızca binicilikte değil, farklı spor branşlarında da aktif bir performans ortaya koyuyor. Kış aylarında kayak yapan, yıl boyunca jimnastik çalışmalarını sürdüren Yasmin, sporu hayatının merkezine alarak fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişimini de destekliyor.

EĞİTİMDEN SPORA UZANAN LİDERLİK

Yasmin’in başarısını değerlendiren Filiz Kepme, okul olarak çocukların sadece akademik değil, sosyal ve sportif gelişimlerini de önemsediklerini vurguladı. Kepme, “Her çocuğun içinde bir lider potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Yasmin’in bu başarısı, disiplinli çalışmanın ve özgüvenli bireyler yetiştirme vizyonumuzun somut bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Henüz 7 yaşında olmasına rağmen önemli bir şampiyonluk elde eden Yasmin Çetin, binicilik camiasında “gelecek vadeden sporcular” arasında gösteriliyor. Minik şampiyonun hedefi ise parkurlarda daha büyük başarılar elde ederek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek.