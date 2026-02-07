Modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefon ve tablet kullanımı, kas-iskelet sistemi hastalıklarının demografik yapısını kökten değiştirdi.

Geçmiş yıllarda genellikle 40 yaş ve üzeri bireylerde dejenerasyona bağlı olarak gözlemlenen boyun fıtığı vakaları, son yapılan klinik çalışmalarla birlikte 20’li yaşlardaki gençlerde de yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.

DİJİTALLEŞEN DÜNYANIN YENİ PANDEMİSİ

Bilimsel literatürde "Text Neck" (Metin Boynu) olarak adlandırılan bu durum, başın öne doğru eğilmesiyle boyun omurlarına binen yükün katlanarak artmasından kaynaklanıyor.

Konuyla ilgili yapılan biyomekanik araştırmalar, başın 60 derecelik bir açıyla öne eğilmesinin, boyun omurları üzerinde yaklaşık 27 kilogramlık bir baskı oluşturduğunu ortaya koydu. Bu durum, disklerin normalden çok daha hızlı yıpranmasına ve fıtıklaşmasına zemin hazırladı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

New York Omurga Cerrahisi ve Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Dr. Kenneth Hansraj, genç yaştaki vaka artışını şu sözlerle değerlendirdi:

"Gençlerin gün içinde saatlerce eğik bir postürle ekranlara bakması, omurganın doğal kavisini bozarak erken yaşta disk dejenerasyonuna yol açtı. Kliniğimize başvuran 20'li yaşlardaki hastaların röntgen sonuçları, eskiden 50 yaşındaki bireylerde gördüğümüz aşınma seviyeleriyle benzerlik gösterdi."

Mayo Clinic bünyesinde görev yapan Nöroşirürji Uzmanı Dr. Mohamad Bydon ise fiziksel aktivite eksikliğinin süreci hızlandırdığını vurguladı. Bydon, boyun kaslarının zayıflamasının omurgaya binen yükü kompanse edemediğini ve bu durumun kronik ağrılardan öte, nörolojik kayıplara varan fıtık tablolarını tetiklediğini belirtti.

BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ

Uzmanlar, kollar dâhil olmak üzere uyuşma, güç kaybı ve kronikleşen baş ağrılarının erken evre fıtık habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Tedavi süreçlerinde cerrahi müdahaleden önce postür düzeltme, ergonomik düzenlemeler ve fizik tedavi yöntemlerinin öncelikli olduğu kaydedildi.