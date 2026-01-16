Modern yaşamın getirdiği hareketsiz hayat tarzı ve ekran bağımlılığı, kas-iskelet sistemi üzerinde daha önce görülmemiş bir baskı oluşturdu.

Yanlış oturma ve duruş alışkanlıklarının boyun omurları üzerindeki yıkıcı etkileri, küresel ölçekte bir sağlık krizine dönüştü.

Bilimsel veriler, başın öne doğru eğildiği her 15 derecelik açının, boyun bölgesine binen yükü yaklaşık iki katına çıkardığını kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ KANITLADI

The Spine Journal’da yayımlanan kapsamlı bir araştırma, "text neck" (mesaj boynu) sendromunun sadece fiziksel ağrıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda akciğer kapasitesini %30’a varan oranlarda azalttığını ortaya koydu.

Uzun süreli öne eğik duruşun, göğüs kafesini sıkıştırarak solunum verimliliğini düşürdüğü ve kalp damar sağlığı üzerinde dolaylı riskler oluşturduğu saptandı.

KÜRESEL UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan New York Omurga Cerrahisi ve Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Dr. Kenneth Hansraj, başın nötr pozisyondaki ağırlığının yaklaşık 5 kilogram olduğunu hatırlattı.

Dr. Hansraj, "Başınızı 60 derecelik bir açıyla öne eğdiğinizde, boyun omurlarınıza binen yük tam 27 kilograma çıkmaktadır. Bu durum, disklerin erken yaşta dejenere olmasına ve kronik fıtıklaşmalara zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Fizyoterapist Dr. Michele G. Cyr ise konunun psikolojik boyutuna dikkat çekti.

Dr. Cyr, "Kötü postür sadece kemik yapısını bozmakla kalmadı; yapılan çalışmalar, düşük omuzlu ve eğik duruşun vücuttaki kortizol (stres hormonu) seviyelerini yükselttiğini ve özgüveni doğrudan aşağı çektiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ERGONOMİK FARKINDALIKTA

Uzmanlar, bu mekanik aşınmayı durdurmak için ekranların göz hizasına getirilmesi ve her 30 dakikada bir "postür molası" verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi edilmeyen duruş bozukluklarının, ilerleyen yaşlarda kalıcı kamburluk (kifoz) ve şiddetli nörolojik kayıplara neden olacağı bildirildi.