Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki iki yıl içinde hükümet sektörlerinin, hizmetlerinin ve operasyonlarının yarısını otonom yapay zeka sistemlerine devredeceğini açıkladı.

Söz konusu tarihi hükümet dönüşümü, perşembe günü BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından duyuruldu.

Gulf News'in haberine göre Şeyh Muhammed, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, iki yıl içinde kamu hizmetlerinin yüzde 50'sini otonom yapay zekaya geçirecek," ifadelerini kullandı.

Bu yeni hükümet sistemi planıyla BAE, dünya çapında görevleri bağımsız olarak yerine getirebilen, süreçleri yönetebilen ve karar alma mekanizmalarını destekleyebilen "etmen (ajan) yapay zeka" modellerini benimseyen ilk ülke olmayı hedefliyor.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN KARAR ALAN SİSTEMLER

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin artık insan müdahalesi olmadan değişiklikleri izleyebildiğini, analizler sunabildiğini, tavsiyelerde bulunabildiğini ve bir dizi eylemi gerçekleştirebildiğini belirten Şeyh Muhammed, teknolojinin hükümet için bir "yürütme ortağı" olarak hareket edeceğini vurguladı. Bu ortaklık sayesinde verimliliğin artırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi, eş zamanlı değerlendirme ve optimizasyon sağlanması öngörülüyor.

Başbakan Şeyh Muhammed, önümüzdeki iki yıl boyunca bakanların, genel müdürlerin ve federal kurum yöneticilerinin bu dönüşüme ayak uydurma becerilerine göre değerlendirileceğini söyledi. Bu değerlendirme, yeni standartların ne kadar hızlı uygulandığını ve hükümet operasyonlarını yeniden şekillendirmek için yapay zeka araçlarının nasıl benimsendiğini kapsayacak.

Bu bağlamda tarihin en büyük hükümet dönüşüm projelerinden birine liderlik etmek üzere, tüm federal hükümet çalışanlarının yapay zeka alanında uzmanlık kazanmaları için özel eğitimlerden geçirileceği de açıklandı.

YÖNETİM VE UYGULAMA KADROSU BELLİ OLDU

Girişimin uygulanmasını BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı Bakanı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan denetleyecek. Uygulama sürecinin takibi ise BAE Kabine İşleri Bakanı Muhammed Al Gergawi başkanlığında kurulan özel bir görev gücü tarafından yürütülecek.

Bu dev proje ile yapay zeka kapasitelerine dayalı olarak hükümet politikaları ve süreçleri yeniden tasarlanacak. Akıllı sistemlerin görevleri proaktif ve doğru bir şekilde yerine getirmesi sağlanarak operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, üretkenliğin artırılması ve daha hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

20 YILLIK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ZİRVESİ

Hükümet operasyonlarında otonom yapay zekaya geçiş hamlesi, e-Devlet uygulamaları, hizmet dijitalleşmesi, mobil hükümet ve entegre kimlik doğrulama sistemleri (UAE Pass) gibi BAE'nin 20 yıllık dijital dönüşüm birikimi üzerine inşa ediliyor.

BAE, 2017 yılında dünyada Yapay Zeka Bakanı atayan ilk ülke olmuş ve "BAE 2071 Vizyonu" kapsamında "2031 Yapay Zeka Stratejisi"ni başlatmıştı. 2020 yılında Yapay Zeka, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamaları Bakanlığı'nın kurulması bu yönelimi daha da güçlendirmişti.

SIFIR BÜROKRASİ

BAE Kabinesi, toplantı sırasında kamu hizmetleri ekosistemini güçlendirmek amacıyla bir dizi kararı ve projeyi onayladı. Bunlar arasında "BAE Kamu Hizmetleri Kanunu" ve "Sıfır Bürokrasi" uygulamalarının benimsenmesi yer alıyor.

Bu çerçeve, hizmet kalitesini artırmak, prosedürleri basitleştirmek ve federal hükümet genelinde dijital dönüşümü hızlandırmak için birleştirilmiş ulusal standartlar oluşturuyor.