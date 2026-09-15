Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor

ABD merkezli turizm ve eğlence şirketi Station Casinos, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir ödül programını hayata geçirdi.
Şirket, yaklaşık 10 bin çalışanına milyonlarca dolar değerinde hisse senedi dağıtma kararı aldı.
ABD merkezli turizm ve eğlence şirketi Station Casinos, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir ödül programını hayata geçirdi.
Şirket, yaklaşık 10 bin çalışanına milyonlarca dolar değerinde hisse senedi dağıtma kararı aldı.
Çalışanlara dağıtılacak hisselerin toplam değerinin 70 milyon doları aşacağı açıklandı.
Program kapsamında belirlenen koşulları karşılayan çalışanlar, şirket bünyesinde geçirdikleri süreye göre hisse sahibi olacak.
Ödül sisteminin en dikkat çekici ayrıntısı ise hesaplama yöntemi oldu.
Çalışanlara şirkette görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar değerinde Red Rock Resorts A Sınıfı hissesi verilecek. Böylece kıdem arttıkça alınacak ödül de büyüyecek.
49 BİN DOLARLIK ÖDÜL
Uzun yıllardır şirkette çalışan bazı isimlerin elde edeceği tutar dikkat çekti.
1977 yılında şirkette çalışmaya başlayan Ida Johnson, yaklaşık 49 bin dolar değerinde hisse almaya hak kazandı.
45 BİN DOLARI AŞANLAR VAR
Şirkette 1970'li yıllarda çalışmaya başlayan ve halen görevini sürdüren altı çalışanın her birine 45 bin doların üzerinde hisse verileceği belirtildi.
Böylece uzun yıllar şirkette kalan personel, on binlerce dolarlık şirket hissesinin sahibi olacak.
ARTIK ŞİRKETİN ORTAĞI DA OLACAKLAR
Şirket yönetimi, programın yalnızca maddi bir ödül olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Çalışanların hisse sahibi olmasıyla birlikte şirketin bir parçası haline geleceğini vurgulayan yöneticiler, uygulamanın uzun yıllardır verilen emeğin karşılığı olduğunu ifade etti.
50. YILA ÖZEL KARAR
Las Vegas bölgesinde çok sayıda tesis işleten Station Casinos, 50. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla paylaşmayı tercih etti.
Toplam değeri 70 milyon doları aşan programla şirket, uzun süreli çalışanlarını doğrudan hisse senedi vererek ödüllendiren şirketler arasına katıldı.