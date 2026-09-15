Yeniçağ Gazetesi
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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor

Dünyaca ünlü şirket, kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 10 bin çalışanını sevindiren kararını açıkladı. Toplam değeri 70 milyon doları aşan hisse dağıtılacak. Çalışanların alacağı miktar ise şirkette geçirdikleri süreye göre belirlenecek.

Kaynak: Diğer
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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 1

ABD merkezli turizm ve eğlence şirketi Station Casinos, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir ödül programını hayata geçirdi.

Şirket, yaklaşık 10 bin çalışanına milyonlarca dolar değerinde hisse senedi dağıtma kararı aldı.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 2

Çalışanlara dağıtılacak hisselerin toplam değerinin 70 milyon doları aşacağı açıklandı.

Program kapsamında belirlenen koşulları karşılayan çalışanlar, şirket bünyesinde geçirdikleri süreye göre hisse sahibi olacak.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 3

Ödül sisteminin en dikkat çekici ayrıntısı ise hesaplama yöntemi oldu.

Çalışanlara şirkette görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar değerinde Red Rock Resorts A Sınıfı hissesi verilecek. Böylece kıdem arttıkça alınacak ödül de büyüyecek.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 4

49 BİN DOLARLIK ÖDÜL

Uzun yıllardır şirkette çalışan bazı isimlerin elde edeceği tutar dikkat çekti.

1977 yılında şirkette çalışmaya başlayan Ida Johnson, yaklaşık 49 bin dolar değerinde hisse almaya hak kazandı.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 5

45 BİN DOLARI AŞANLAR VAR

Şirkette 1970'li yıllarda çalışmaya başlayan ve halen görevini sürdüren altı çalışanın her birine 45 bin doların üzerinde hisse verileceği belirtildi.

Böylece uzun yıllar şirkette kalan personel, on binlerce dolarlık şirket hissesinin sahibi olacak.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 6

ARTIK ŞİRKETİN ORTAĞI DA OLACAKLAR

Şirket yönetimi, programın yalnızca maddi bir ödül olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Çalışanların hisse sahibi olmasıyla birlikte şirketin bir parçası haline geleceğini vurgulayan yöneticiler, uygulamanın uzun yıllardır verilen emeğin karşılığı olduğunu ifade etti.

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Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor - Resim: 7

50. YILA ÖZEL KARAR

Las Vegas bölgesinde çok sayıda tesis işleten Station Casinos, 50. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarıyla paylaşmayı tercih etti.

Toplam değeri 70 milyon doları aşan programla şirket, uzun süreli çalışanlarını doğrudan hisse senedi vererek ödüllendiren şirketler arasına katıldı.

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