Böylesi görülmedi: Dev şirket çalışanlarına servet dağıtıyor

Ödül sisteminin en dikkat çekici ayrıntısı ise hesaplama yöntemi oldu.

Çalışanlara şirkette görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar değerinde Red Rock Resorts A Sınıfı hissesi verilecek. Böylece kıdem arttıkça alınacak ödül de büyüyecek.