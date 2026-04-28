Anasayfa Spor Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı

Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship’teki takımı Hull City’nin başına gelmeyen kalmadı. Ligde son haftaya girilirken takımın önemli oyuncularından Eliot Matazo görülmemiş bir şansızlık yaşadı.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 1

Hull City’nin Charlton Athletic’e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta play-off hedefi yolunda kritik puan kaybını da gölgede bırakacak büyük bir şansızlık yaşandı.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 2

Sezona düşük beklentilerle girse de Sergej Jakirovic yönetiminde sergilenen başarılı form grafiğiyle kendini Premier Lig hayali kurarken bulan Hull City, son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaşayarak play-off hattından düştü.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 3

Ligin son haftasında Norwich City ile deplasmanda karşılaşacak Hull City bu maçı kazanıp aynı puandaki rakibi Wrexham’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

6’ıncı sıradan play-off’a girebilme umutlarını zora sokan Hull City’de tek üzücü gelişme bununla sınırlı değil.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 4

Charlton Athletic ile oynanan maçta tam 424 gün sonra ilk kez Hull forması giyen Eliot Matazo karşılaşmanın henüz 10. dakikasında yerde kaldı.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 5

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya dönen ancak oyuna devam edemeyerek kenara gelen Matazo için maç sonu Jakirovic çok ciddi bir durum olmadığını düşündüğünü belirtmişti.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 6

Ancak Hull City, MR taraması sonucu Matazo’nun ikinci kez ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve bu sefer sağ dizinde hasar oluştuğunu belirtti.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 7

Matazo geçtiğimiz sezon Monaco’dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmiş ve kısa bir süre sonra sol dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayarak 14 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı - Resim: 8

Hull City’nin üzerine titrediği 24 yaşındaki Belçikalı yıldız bu kez sol dizinden ağır bir sakatlık yaşadı. Üstelik uzun bir aranın ardından sahalara geri döndüğü maçın henüz 10. dakikasında...

Bu büyük şansızlık adeta Hull City’nin bu sezon son haftalardaki hikayesinin de özeti gibi oldu.

