Hull City’nin Charlton Athletic’e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta play-off hedefi yolunda kritik puan kaybını da gölgede bırakacak büyük bir şansızlık yaşandı.
Böyle şansızlık görülmedi: 424 gün sonra döndü, 10. dakikada dünyası başına yıkıldı
Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship’teki takımı Hull City’nin başına gelmeyen kalmadı. Ligde son haftaya girilirken takımın önemli oyuncularından Eliot Matazo görülmemiş bir şansızlık yaşadı.Furkan Çelik
Sezona düşük beklentilerle girse de Sergej Jakirovic yönetiminde sergilenen başarılı form grafiğiyle kendini Premier Lig hayali kurarken bulan Hull City, son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaşayarak play-off hattından düştü.
Ligin son haftasında Norwich City ile deplasmanda karşılaşacak Hull City bu maçı kazanıp aynı puandaki rakibi Wrexham’ın puan kaybetmesini bekleyecek.
6’ıncı sıradan play-off’a girebilme umutlarını zora sokan Hull City’de tek üzücü gelişme bununla sınırlı değil.
Charlton Athletic ile oynanan maçta tam 424 gün sonra ilk kez Hull forması giyen Eliot Matazo karşılaşmanın henüz 10. dakikasında yerde kaldı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya dönen ancak oyuna devam edemeyerek kenara gelen Matazo için maç sonu Jakirovic çok ciddi bir durum olmadığını düşündüğünü belirtmişti.
Ancak Hull City, MR taraması sonucu Matazo’nun ikinci kez ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve bu sefer sağ dizinde hasar oluştuğunu belirtti.
Matazo geçtiğimiz sezon Monaco’dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmiş ve kısa bir süre sonra sol dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayarak 14 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Hull City’nin üzerine titrediği 24 yaşındaki Belçikalı yıldız bu kez sol dizinden ağır bir sakatlık yaşadı. Üstelik uzun bir aranın ardından sahalara geri döndüğü maçın henüz 10. dakikasında...
Bu büyük şansızlık adeta Hull City’nin bu sezon son haftalardaki hikayesinin de özeti gibi oldu.