

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlamaları, Roman kültürünün bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini, neşesini ve renkliliğini doyasıya yaşattı. Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resmiyet ve protokol konuşmaları yerini tamamen müziğe, sanata ve çocukların kahkahalarına bıraktı.

Süleymanpaşa'da yaşayan Roman vatandaşların kültürünü ve geleneklerini yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 15.15'te başlayan kutlamalar tam bir şölen havasında geçti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı temsilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku katılarak mahalle sakinlerinin coşkusuna ortak oldu.

EL EMEĞİ SERGİLER VE RİTİM ŞOVLARI GÖZ DOLDURDU

Tamamen eğlence ve kaynaşma odaklı planlanan programda birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Alanı dolduran vatandaşlar; özenle hazırlanan resim sergisini ve kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerini büyük bir beğeniyle gezdi. Roman kültürünün kalbi olan müzik ise muhteşem ritm gösterileriyle alanda yankılandı.

ÇOCUKLAR FUTBOL TURNUVASINDA TER DÖKTÜ, MADALYALARINI ALDI

Kutlamaların renkli anlarından biri de çocuklar için düzenlenen mini futbol turnuvası oldu. Kıyasıya geçen ve renkli görüntülere sahne olan maçların ardından, turnuvaya katılan tüm çocuklara günün anısına madalyaları takdim edildi. Çocukların mutluluğu ve heyecanı, Romanların o samimi ve içten dünyasıyla birleşerek etkinliğin neşesini katladı.

ROMAN HAVASIYLA UNUTULMAZ FİNAL

Dünya Romanlar Günü ruhuna yakışır şekilde ilerleyen etkinlikte, coşku dans gösterileriyle zirveye ulaştı. Programın kapanışında alanı dolduran her yaştan vatandaş, kıpır kıpır Roman havası eşliğinde doyasıya dans etti. Kederi ve dertleri bir kenara bırakıp hayatı tüm renkleriyle kucaklayan Roman kültürünün sergilendiği kutlamalar, yüzlerde kocaman gülümsemeler bırakarak sona erdi.