Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarında bulunan ev, sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine kurulan ev ve bitişiğindeki bahçe, görenleri hem şaşırtıyor hem de heyecanlandırıyor.
Böyle ev görülmedi: Bahçesine ulaşmak için köprüden geçiyorlar
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, kanyon tabanından yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalıklar üzerine inşa edilen ev ve bahçesi görenlerin dikkatini çekiyor. İki ayrı kaya üzerindeki yapılar, aralarındaki köprüyle birbirine bağlanıyor.Kaynak: İHA
İlçedeki kanyonun üzerinde yer alan yapının geçmişi 1965 öncesine dayanıyor. Bölgede o yıllara kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapıların bulunduğu, 1965'ten sonra ise Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından betonarme bir yapı inşa edildiği belirtiliyor.
Günümüze kadar ulaşan ev, kayalıkların üzerindeki konumuyla görenlerin ilgisini çekiyor. Yapının bir kaya üzerinde, bahçesinin ise ayrı bir kaya üzerinde bulunması, bölgeyi farklı kılan ayrıntılar arasında yer alıyor.
İlçe sakinlerinden İsmail Can, yapının yörede “Tek Kale” olarak anıldığını söyledi. İki kaya üzerindeki yapıları birbirine bağlayan eski bir tahta köprü bulunduğunu belirten Can, evin günümüzde betonarme olduğunu ifade etti.
Yapıda Murat Aktaş'ın yaşadığını aktaran Can, bölgenin geçmişte Ermenilerin eğlence alanı olarak kullanıldığını anlattı. Can, o dönemde yaşanan bir düşme olayının ardından alanın kapatıldığını, daha sonra Aktaş'ın dedelerinin yapıyı yeniden inşa ederek burada yaşamaya başladığını belirtti.
Evin ve bahçesinin iki ayrı kaya üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Can, aradaki köprünün yapıları birbirine bağladığını söyledi. Kanyonun derinliğine de değinen Can, dere seviyesinden yüksekliğin yaklaşık 168 metre olduğunu bildiğini ifade etti.
Yapının dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirten Can, “Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim” dedi.