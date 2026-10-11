Böyle ev görülmedi: Bahçesine ulaşmak için köprüden geçiyorlar

Yapının dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirten Can, “Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim” dedi.