Ukrayna Premier Ligi’nde Kryvbas Kryvyi Rih ile Dinamo Kiev arasında oynanan karşılaşma, 6-5’lik skorla futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sundu.

İLK YARIDA MENDOZA FIRTINASI

Kryvbas, Gleiker Mendoza’nın 4 golüyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Dinamo Kiev’in tek golü Matviy Ponomarenko’dan geldi.

İKİNCİ YARIDA BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ

Konuk ekip, Taras Mykhavko, Nazar Voloshyn ve Vitali Buyalsky’nin golleriyle skoru 4-4’e getirdi.

YARMOLENKO SAHNEYE ÇIKTI

Ev sahibi ekip Maksim Zaderaka ile yeniden öne geçse de, Andriy Yarmolenko’nun son dakikalardaki iki golü Dinamo Kiev’e galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Dinamo Kiev 47 puana yükselerek lider Shakhtar Donetsk’in 10 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Kryvbas ise 40 puanla 5. sırada kaldı.