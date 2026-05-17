Kahramanmaraş, asrın en acı ve en trajik baba-oğul hikayelerinden birine sahne oldu. Andırın ilçesinde yaşayan Habibe ve Fetullah Karaca çiftinin hayatı, 13 Mayıs günü çocuklarının geçirdiği görünmez bir kazayla altüst oldu. Evde oyun oynadığı sırada çekyattan başının üzerine düşen 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, apar topar kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyninde su toplandığı teşhisiyle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Bertuğ, 15 Mayıs akşamı doktorların tüm çabasına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Hastanede oğlunun vefat haberini alan 39 yaşındaki baba Fetullah Karaca, duyduğu tarifsiz acıyla sinir krizi geçirdi. O anki şokla ailesine tek bir kelime dahi etmeden hastane binasını terk eden acılı babadan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının hayatından endişe ederek yaptığı kayıp ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Harekete geçen ekipler, Onikişubat ilçesine bağlı Yeniyapan Mahallesi’ndeki Geçit Deresi mevkiinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçtuğu belirlendi. Ekipler, direksiyon başındaki Fetullah Karaca’nın cansız bedenine ulaştı. Yan yana tabutlara konulan baba ve oğulun cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Kılınan ayrı ayrı namazların ardından talihsiz baba ve oğlu yan yana açılan mezarlarda sonsuzluğa uğurlandı.