Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
Boya yaparken iskele arızalandı: 2 işçi 11. katta mahsur kaldı
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
Adana’da 12 katlı bir binanın dış cephesinde boya yapan 2 işçi, iskelenin arızalanması sonucu 11. katta mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla güvenli şekilde kurtarıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
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