Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.