Premier Lig ekiplerinden Bournemouth sezon sonu teknik direktör değişikliğine gidecek.
IRAOLA'NIN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU
Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonu takımdan ayrılacağı açıklanan İspanyol teknik adam Andoni Iraola'nın yerine İngiliz ekibinin Marco Rose ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
BOURNEMOUTH MARCO ROSE İLE ANLAŞTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bournemouth, her konuda anlaşma sağladığı Marco Rose'u sezon sonunda takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.
İLK KEZ PREMIER LİG TECRÜBESİ OLACAK
Anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte son olarak Leipzig'i çalıştıran 49 yaşındaki Alman teknik adam, ilk kez Premier Lig'de görev alacak.