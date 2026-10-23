UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki ikinci galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bouchouari, yeniden forma giymenin kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ'

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmasını değerlendiren Benjamin Bouchouari, şu ifadeleri kullandı:

"Konferans Ligi’ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz"

'SAHALARA DÖNMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

"Geçen hafta da belirttiğim gibi sahalara dönmekten ve sahada oynayarak takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Hocamız sahada bana şans verdiği sürece hem takımımız hem de kendim adına maksimum seviyede performans sergilemeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Hep birlikte mutluyuz"