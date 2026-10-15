Kaynak: DHA

Antalya'da son 3 ayda botoks uygulamasının ardından rahatsızlanan 16 kişinin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedaviye alınmasının ardından skandal yeni vakalarla büyümeye devam ediyor. Göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayetleriyle acil servise başvuran yeni hastalar tedavi altına alındı.

"DOKTORUN EVİNDE YAPTIRDIM, 3 GÜN SONRA ŞİKAYETLERİM BAŞLADI"

İlk kez botoks yaptırdığını belirten 35 yaşındaki mağdur B.J., işlemi daha önce çalıştığı klinik grubunda tanıştığı bir doktorun evinde gerçekleştirdiğini söyledi. B.J., yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı:

“Doktor, işlemleri evde de yapabileceğimizi söyledi. Hem saç mezoterapisi hem de botoks yaptırdım. İşlemden 3 gün sonra göz kapağımda düşme, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü başladı. Haberlerde benimle aynı sorunları yaşayan başka kadınlar olduğunu görünce acil servise başvurdum. Bana yeni bir ürün firmasıyla anlaşma yaptıklarını söylemişti. Kullanılan ürünlerin sahte olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın bu ürünleri araştırmasını istiyorum.”

"DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ ZEHİR: ECZANEDEN BİLE ALINAMIYOR"

AÜ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Babür Dora, kozmetik amaçlı uygulamalarda yaşanan zehirlenmelerin merdiven altı ve sahte ürünlerden kaynaklandığına dikkat çekti. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sadece iki tane botulinum toksini olduğunu belirten Prof. Dr. Dora, şunları kaydetti:

“Herhangi bir doktor bile şu anda eczaneye gidip botulinum toksini satın almak istediğinde alamıyor. Bu nedenle merdiven altı uygulamalarda kullanılanların çoğu sahte. Botulinum toksini dünyadaki en güç zehir. Doktor normalde uygulamak istediği üniteden fazlasını uyguladığında zehirlenme ortaya çıkıyor. Her tarafta güzellik merkezleri var ve peynir ekmek gibi uygulanıyor. Yasal düzenleme şart.”

"HALK SAĞLIĞI SORUNU HALİNE GELDİ"

AÜ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise durumun bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurgulayarak, "Acil servise yeni vakalarımız geliyor. Bunlardan biri yine kritik durumdaydı ve yatırmak zorunda kaldık. Hastamızda yutma ve konuşma güçlüğü vardı. Bu basit bir güzellik ürünü değil; kasları felç eden bir nörotoksin" uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN ACİL SERVİS VE KOMPLİKASYON UYARISI

Acil servislerde yoğunluk yaşandığını ifade eden Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, uygulamanın zaman içerisinde ilerlemesi, simetrik hale gelmesi ve uygulama alanından uzaktaki kasları tutmasının kaygı verici olduğunu belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise uygulayıcı hekimlerin gerekli sertifikasyona sahip olması, doğru endikasyon koyması ve olası komplikasyonları zamanında tanıması gerektiğinin altını çizdi.