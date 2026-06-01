Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ve güçlü enerji ortaklığı, Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Bakü Enerji Forumu’nda yeni bir boyuta taşındı. Küresel enerji devlerinin de ortak olduğu projeyle Türkiye, uzun vadeli gaz ihtiyacını güvence altına aldı.

DÖRT DEV ŞİRKET ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Bakü'de düzenlenen imza töreninde, Türkiye adına Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ); Azerbaycan adına SOCAR, küresel enerji aktörleri TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile el sıkıştı.

İmzalanan bu büyük doğal gaz tedarik anlaşmasıyla, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki önemli yataklarından biri olan Absheron (Abşeron) sahasında gerçekleştirilecek yeni üretim yatırımları doğrudan Türkiye’nin enerji hatlarına bağlanacak. Proje kapsamında 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplamda 33 milyar metreküp doğal gaz arzı aktarılması resmileşmiş oldu.

SEVKİYATIN YILLIK DAĞILIMI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın daha önce duyurduğu planlamaya göre, Absheron Sahası'ndan Türkiye'ye her yıl düzenli olarak 2,25 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek.

BAKAN BAYRAKTAR OCAK AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Türkiye'nin iç piyasa arzını rahatlatmasının yanı sıra bölgenin ve Avrupa'nın da enerji arz güvenliğine stratejik bir katkı sunması hedeflenen bu dev adımın sinyalini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce vermişti.

Ocak ayı başında yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yürütülen görüşmelerin 33 milyar metreküplük yeni bir tedarik anlaşmasıyla taçlanacağını duyuran Bakan Bayraktar, süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük, 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma."

Bakü’de atılan son imzalarla birlikte bu stratejik planlama resmiyet kazanarak yürürlüğe girmiş oldu.