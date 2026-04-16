Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik bir role sahip olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma kapasitesini artırmak adına önemli bir adım attı. Kurum, filosuna katacağı 2 yeni LNG taşıma gemisi için ihale sürecini resmen başlattı.

174 BİN METREKÜP KAPASİTELİ DEV GEMİLER

BOTAŞ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, tedarik edilecek olan 2 yeni LNG gemisinin her biri 174 bin metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. "Yeni inşa" statüsünde olacak bu gemiler, Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda LNG tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.

İHALE SÜRECİ VE KATILIM ŞARTLARI

BOTAŞ, bu büyük ölçekli alım için sektördeki tecrübeli firmaları sürece dahil etmeyi planlıyor. İhale detaylarına ilişkin öne çıkan noktalar şunlardır:

İhale Usulü: Alım, "BOTAŞ İhale ve Alım Yönetmeliği" çerçevesinde, "Belli istekliler arasında ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Ön Yeterlilik: İhaleye katılmak isteyen adayların, öncelikle yeterli tecrübeye sahip olduklarını kanıtlamaları ve ön yeterlilik başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli bulunan firmalar, teklif vermeye davet edilecek.

Son Başvuru Tarihi: Adayların ön yeterlilik dosyalarını teslim etmeleri için belirlenen son tarih 28 Nisan Salı, saat 11.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ STRATEJİSİNDE LNG'NİN ÖNEMİ

Son yıllarda LNG terminalleri ve FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yatırımlarıyla doğal gaz çeşitliliğini artıran Türkiye, bu yeni gemi alımlarıyla lojistik gücünü de pekiştiriyor. BOTAŞ’ın bu yatırımı, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye'nin doğal gaz teminindeki esnekliğini artırmayı amaçlıyor.