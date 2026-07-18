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Kaynak: AA

Yeni düzenlemeye göre, BOTAŞ’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (m) bendi kapsamında ulusal ve uluslararası piyasalardan gerçekleştireceği doğal gaz alımları ile bu süreçlere ilişkin tüm iş ve işlemler belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

ULUSLARARASI PİYASA VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Doğal gaz alımlarında, geçmiş teklif verileri, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin güncel durumu detaylı şekilde analiz edilecek. Bu kapsamda özellikle uluslararası doğal gaz piyasasına ilişkin yayımlar ve veriler dikkate alınarak kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

YETERLİLİK LİSTESİNE SIKI DENETİM

Yeni uygulamayla birlikte, BOTAŞ ile daha önce yaptığı sözleşmelerde ihlal tespit edilen şirketler, yapılacak değerlendirme sonucunda yeterlilik listesinden çıkarılabilecek. Öte yandan piyasa koşulları ve yeni şirketlerin durumu göz önünde bulundurularak, BOTAŞ Yönetim Kurulu onayıyla listeye yeni firmalar eklenebilecek.

Listeye giriş ve çıkışlarda tarafsız değerlendirme kriterlerinin esas alınacağı vurgulanırken, bu adımın alım süreçlerinde şeffaflığı ve rekabeti artırması hedefleniyor.

FARKLI ALIM YÖNTEMLERİ UYGULANACAK

Düzenlemede ayrıca doğrudan alım usulü, ilansız pazarlık yöntemi gibi farklı satın alma modellerine de yer verildi. Bunun yanı sıra yasak fiil ve davranışlar ile uygulanacak cezai hükümler de açık şekilde tanımlandı.

Yeni usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte, BOTAŞ’ın doğal gaz alım süreçlerinde daha esnek, hızlı ve piyasa odaklı bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.